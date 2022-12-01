Бесплатные выходные и ивенты — все детали финала Assassin's Creed Valhalla

Ubisoft представила новый ролик, посвящённый Assassin's Creed Valhalla. В нём компания рассказала, как завершится активная поддержка исторического боевика.

Финальное дополнение для Assassin's Creed Valhalla

Финальное дополнение The Last Chapter игра получила на неделю раньше намеченного срока. Расширение уже доступно бесплатно для всех геймеров. Этот эпилог связывает все сюжетные линии масштабной истории Эйвора.

Авторы также напомнили, что в Assassin’s Creed Valhalla есть возможность не снимать капюшон даже тогда, когда главный герой без своего плаща.

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Знаменитая броня Эцио Аудиторе

21 декабря в Assassin's Creed Valhalla добавят броню Эцио Аудиторе — его костюм один из самых узнаваемых в серии. Персонаж дебютировал в Assassin's Creed 2 в 2009 году.

Бесплатные выходные в Assassin's Creed Valhalla

Для Assassin's Creed Valhalla анонсировали ещё одни бесплатные выходные. Игроки смогут бесплатно опробовать игру в период с 15 по 19 декабря. Акция будет доступна на всех платформах.

Коллаборация с Destiny 2

Слух подтвердился — Bungie официально объявила о коллаборации с Assassin's Creed Valhalla. 6 декабря в экшен добавят косметические предметы и облики из игровой вселенной Destiny.

Фото: Bungie

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Assassin's Creed Valhalla вышла 10 ноября 2020 года на стационарных консолях и ПК.