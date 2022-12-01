Заменившая E3 церемония с анонсами игр пройдёт и в 2023 году
Поделиться
Стала известна точная дата проведения ивента Summer Game Fest 2023. Мероприятие стартует 8 июня следующего года на площадке YouTube Theater, которая располагается в Лос-Анджелесе.
Прошлые фестивали продюсера и журналиста Джеффа Кили проходили в онлайн-формате, в следующем году ивент впервые пройдёт с живой аудиторией. Кили вновь будет его вести. Мероприятие посвящено видеоиграм. На нём разработчики рассказывают о своих новых и старых проектах, а издатели анонсируют грядущие новинки.
Фото: Twitter
Джефф Кили учредил Summer Game Fest в 2020 году как альтернативу отменённым из-за пандемии COVID-19 ивентам E3 и gamescom. А 9 декабря Джефф проведёт церемонию The Game Awards. В этом году шоу впервые за три года пройдёт с живой аудиторией.
Новость по темеThe Game Awards впервые за три года пройдёт с живой аудиторией
Комментарии
- 1 декабря 2022
-
21:39
-
21:10
-
20:36
-
20:29
-
20:03
-
19:34
-
19:23
-
19:04
-
19:01
-
18:56
-
18:34
-
18:34
-
17:59
-
17:33
-
17:13
-
16:59
-
16:33
-
16:30
-
16:14
-
16:02
-
15:57
-
15:42
-
15:33
-
15:24
-
14:52
-
14:18
-
14:14
-
13:43
-
13:41
-
13:08
-
12:41
-
12:39
-
11:55
-
11:25
-
10:43
Партнерский контент