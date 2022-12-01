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Заменившая E3 церемония с анонсами игр пройдёт и в 2023 году

Заменившая E3 церемония с анонсами игр пройдёт и в 2023 году
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Стала известна точная дата проведения ивента Summer Game Fest 2023. Мероприятие стартует 8 июня следующего года на площадке YouTube Theater, которая располагается в Лос-Анджелесе.

Прошлые фестивали продюсера и журналиста Джеффа Кили проходили в онлайн-формате, в следующем году ивент впервые пройдёт с живой аудиторией. Кили вновь будет его вести. Мероприятие посвящено видеоиграм. На нём разработчики рассказывают о своих новых и старых проектах, а издатели анонсируют грядущие новинки.

Фото: Twitter

Джефф Кили учредил Summer Game Fest в 2020 году как альтернативу отменённым из-за пандемии COVID-19 ивентам E3 и gamescom. А 9 декабря Джефф проведёт церемонию The Game Awards. В этом году шоу впервые за три года пройдёт с живой аудиторией.

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The Game Awards впервые за три года пройдёт с живой аудиторией
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Теги Чемп.Play Игры •••

Заглавное фото: Логотип Summer Game Fest

Источник: «Чемпионат»

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