Новая часть Amnesia предложит бороться с врагами и бродить по открытому миру

Frictional Games анонсировала Amnesia: The Bunker. Новый проект авторов серии Amnesia и культовой Soma — это хоррор, события которого развернутся в полуоткрытом мире. Игра выйдет на консолях PlayStation и Xbox, а также на ПК в марте 2023 года. На релизе проект будет доступен и в сервисе Game Pass.

В Amnesia: The Bunker игроки получат относительную свободу действий. Они смогут исследовать мир, а справляться с трудностями они смогут так, как им удобнее. По словам авторов, в игре нет заскриптованных событий — действо будет разворачиваться буквально на лету, даря пользователям ощущение реалистичной угрозы.

У игроков в распоряжении будет револьвер и динамо-фонарик, который поможет в исследовании тёмных бункеров эпохи Первой мировой войны.

Amnesia: The Bunker проверит игроков на сообразительность, смелость и способность сохранять хладнокровие в условиях постоянного давления. Есть несколько доступных решений для каждой задачи, головоломки и других препятствий.

Frictional Games планирует реализовать в игре качественный сюжет, пугающую атмосферу и тактильное окружение. Разработчики обещают современное освещение, тени и объёмный звук.

Скриншоты Amnesia: The Bunker

Фото: Frictional Games

Фото: Frictional Games

Фото: Frictional Games

Фото: Frictional Games

Фото: Frictional Games