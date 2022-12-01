Новая часть Amnesia предложит бороться с врагами и бродить по открытому миру

Frictional Games анонсировала Amnesia: The Bunker. Новый проект авторов серии Amnesia и культовой Soma — это хоррор, события которого развернутся в полуоткрытом мире. Игра выйдет на консолях PlayStation и Xbox, а также на ПК в марте 2023 года. На релизе проект будет доступен и в сервисе Game Pass.
В Amnesia: The Bunker игроки получат относительную свободу действий. Они смогут исследовать мир, а справляться с трудностями они смогут так, как им удобнее. По словам авторов, в игре нет заскриптованных событий — действо будет разворачиваться буквально на лету, даря пользователям ощущение реалистичной угрозы.
У игроков в распоряжении будет револьвер и динамо-фонарик, который поможет в исследовании тёмных бункеров эпохи Первой мировой войны.
Amnesia: The Bunker проверит игроков на сообразительность, смелость и способность сохранять хладнокровие в условиях постоянного давления. Есть несколько доступных решений для каждой задачи, головоломки и других препятствий.
Frictional Games планирует реализовать в игре качественный сюжет, пугающую атмосферу и тактильное окружение. Разработчики обещают современное освещение, тени и объёмный звук.
Скриншоты Amnesia: The Bunker
Фото: Frictional Games
Фото: Frictional Games
Фото: Frictional Games
Фото: Frictional Games
Фото: Frictional Games
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