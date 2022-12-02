Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел первый трейлер «Индианы Джонса 5» с Харрисоном Фордом

Вышел первый трейлер «Индианы Джонса 5» с Харрисоном Фордом
Комментарии

Lucasfilm выпустила первый трейлер долгожданного «Индианы Джонса 5» с подзаголовком Dial of Destiny («Циферблат судьбы»). В ролике показали завязку продолжения, а также самого культового археолога и его новых спутников.

События пятой части культовой франшизы расскажут об уже пожилом герое, который хотел завязать с приключениями. Однако они вновь находят его в самый неожиданный момент. К главной роли вернулся Харрисон Форд, вместе с ним в картине снялись Мадс Миккельсен (Death Stranding, «Ганнибал»), Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»), Бойд Холбрук («Логан») и Антонио Бандерас («Дети шпионов», «Анчартед: На картах не значится»). Режиссёром ленты выступил Джеймс Мэнголд («Логан»).

Премьера «Индианы Джонса и циферблата судьбы» состоится 30 июня 2023 года.

Постер

Фото: Lucasfilm

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022