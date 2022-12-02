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Первые обзоры The Callisto Protocol — всё неоднозначно

Критики неоднозначно приняли The Callisto Protocol
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Сегодня утром спало эмбарго на публикацию обзоров The Callisto Protocol. Долгожданную наследницу Dead Space приняли без особого восторга. У игры отмечают как положительные, так и отрицательные стороны.

На сайте OpenCritic у тайтла 75 баллов из 100, на Metacritic ситуация похожая. ПК-версию хоррора оценили выше остальных — у неё 79 баллов из 100 на основе пяти рецензий. На PS5 у игры 76 баллов, а на Xbox Series X — 74 балла.

Оценки прессы

  • Dexerto — 10/10
  • Hobby Consolas — 9/10
  • PCGamesN — 9/10
  • Shacknews — 8/10
  • PC Gamer — 7,9 /10
  • Push Square — 7/10
  • IGN — 7/10
  • Game Informer — 6/10
  • GameSpot — 5/10
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Наивысшую оценку среди других изданий поставило издание Dexerto. Журналист оценил игру на 10 из 10 баллов. Критик назвал проект величайшим хоррором всех времён. Он отметил, что атмосфера постоянно держит в напряжении благодаря работе над звуком. Автор обзора выразил надежду, что франшиза будет активно развиваться.

Постоянный страх, вызванный феноменальным визуальным и звуковым сопровождением, только дополняется благодаря захватывающему сюжету. Надеюсь, что The Callisto Protocol — это начало новой франшизы. А ещё игра – признак того, что сурвайвал-хорроры не умерли.

Несмотря на положительные стороны, игру ругают за вторичность и слишком сильную схожесть с Dead Space. Также под критику попали «скучные» персонажи и некоторые проблемы с частотой кадров. По мнению журналиста издания IGN, The Callisto Protocol скорее можно назвать современной адаптацией Dead Space, чем чем-то действительно новым.

The Callisto Protocol — это чрезвычайно атмосферный и насыщенный экшеном тур по захватывающей бойне, действие которой разворачивается в далёком космосе. The Callisto Protocol, скорее, кровавая духовная наследница Dead Space, но в итоге игра ощущается больше как современная адаптация, чем как что-то новое и эволюционное.

The Callisto Protocol уже доступна на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch.

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