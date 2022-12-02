Критики неоднозначно приняли The Callisto Protocol

Сегодня утром спало эмбарго на публикацию обзоров The Callisto Protocol. Долгожданную наследницу Dead Space приняли без особого восторга. У игры отмечают как положительные, так и отрицательные стороны.
На сайте OpenCritic у тайтла 75 баллов из 100, на Metacritic ситуация похожая. ПК-версию хоррора оценили выше остальных — у неё 79 баллов из 100 на основе пяти рецензий. На PS5 у игры 76 баллов, а на Xbox Series X — 74 балла.
Оценки прессы
- Dexerto — 10/10
- Hobby Consolas — 9/10
- PCGamesN — 9/10
- Shacknews — 8/10
- PC Gamer — 7,9 /10
- Push Square — 7/10
- IGN — 7/10
- Game Informer — 6/10
- GameSpot — 5/10
Наивысшую оценку среди других изданий поставило издание Dexerto. Журналист оценил игру на 10 из 10 баллов. Критик назвал проект величайшим хоррором всех времён. Он отметил, что атмосфера постоянно держит в напряжении благодаря работе над звуком. Автор обзора выразил надежду, что франшиза будет активно развиваться.
Постоянный страх, вызванный феноменальным визуальным и звуковым сопровождением, только дополняется благодаря захватывающему сюжету. Надеюсь, что The Callisto Protocol — это начало новой франшизы. А ещё игра – признак того, что сурвайвал-хорроры не умерли.
Несмотря на положительные стороны, игру ругают за вторичность и слишком сильную схожесть с Dead Space. Также под критику попали «скучные» персонажи и некоторые проблемы с частотой кадров. По мнению журналиста издания IGN, The Callisto Protocol скорее можно назвать современной адаптацией Dead Space, чем чем-то действительно новым.
The Callisto Protocol — это чрезвычайно атмосферный и насыщенный экшеном тур по захватывающей бойне, действие которой разворачивается в далёком космосе. The Callisto Protocol, скорее, кровавая духовная наследница Dead Space, но в итоге игра ощущается больше как современная адаптация, чем как что-то новое и эволюционное.
The Callisto Protocol уже доступна на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch.
- 2 декабря 2022
-
10:29
-
09:39
-
01:09
-
00:23
- 1 декабря 2022
-
23:47
-
21:39
-
21:10
-
20:36
-
20:29
-
20:03
-
19:34
-
19:23
-
19:04
-
19:01
-
18:56
-
18:34
-
18:34
-
17:59
-
17:33
-
17:13
-
16:59
-
16:33
-
16:30
-
16:14
-
16:02
-
15:57
-
15:42
-
15:33
-
15:24
-
14:52
-
14:18
-
14:14
-
13:43
-
13:41
-
13:08