Во втором сезоне сериала по «Властелину колец» важного актёра заменят другим

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что каст второго сезона сериала по «Властелину колец» пополнят целых семь актёров, притом один из них выступит заменой актёра из первого сезона. Во втором сезоне Адара будет играть не Джозеф Моул, а Сэм Хэзелдайн.

Как отметил Моул, для него было честью стать частью «Властелина колец» и рассказать историю своего персонажа. Он пожелал удачи съёмочной команде второго сезона шоу.

Мне понравилось исследовать Средиземье и погружаться в мифологию Толкина. Для меня большая честь быть персонажем франшизы. Желаю всего наилучшего актёрскому составу и съёмочной группе. Я буду поддерживать вас везде.

Также во втором сезоне к знакомым актёрам присоединятся Габриэль Акувудике, Ясен Атур, Бен Дэниелс, Амелия Кенуорти, Ниа Тоул и Николас Вудсон. Первый сезон зрители приняли смешанно, но финал получился действительно впечатляющим. О нём можно подробнее узнать в нашем материале.