Начался второй этап голосования за лучшую игру года на The Game Awards 2022 среди игроков

Организаторы The Game Awards 2022 запустили второй этап пользовательского голосования за лучшую игру года. Первый этап закончился 30 ноября. По его итогам Elden Ring обошла God of War Ragnarok на 1%. Ситуация во втором этапе не менее интересная.

Среди участвующих игр остались: Elden Ring, God of War Ragnarok, Sonic Frontiers, Stray, Minecraft, Horizon Forbidden West, Cult of the Lamb, Xenoblade Chronicles 3, Sufi и Genshin Impact.

На данный момент Sonic Frontiers обошла все другие игры — у проекта 17% голосов. Genshin Impact набрала 16%, у Elden Ring 13%, а God of War Ragnarok набрала лишь 11%.

Фото: The Game Awards

The Game Awards 2022 пройдёт в ночь с 8 на 9 декабря, начало – в 4:00 мск. На шоу ожидаются новости об уже анонсированных играх и свежие анонсы.