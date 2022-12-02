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«Новая игра+», хардкорный режим и сюжетный контент — будущее The Callisto Protocol

«Новая игра+», хардкорный режим и сюжетный контент — будущее The Callisto Protocol
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Сегодня состоялся релиз хоррора The Callisto Protocol. Игру приняли неоднозначно, а ПК-версия оказалась слишком проблемной с технической точки зрения. Со всеми подробностями можно ознакомиться в наших материалах, а разработчики проекта уже рассказали о его будущем.

Так, 7 февраля 2023 года хоррор получит «Новую игру+» и хардкорный режим. Также покупателям сезонного пропуска дадут коллекцию скинов. С марта тайтл начнёт получать бандлы Contagion и Riot, а летом ожидается некий сюжетный контент.

Деталями авторы обещали поделиться в ближайшее время. Вероятно, подробнее расскажут о сюжетном контенте, скинах и прочем.

Фото: Krafton

The Callisto Protocol доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. На Nintendo Switch игра не вышла.

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