«Новая игра+», хардкорный режим и сюжетный контент — будущее The Callisto Protocol
Поделиться
Сегодня состоялся релиз хоррора The Callisto Protocol. Игру приняли неоднозначно, а ПК-версия оказалась слишком проблемной с технической точки зрения. Со всеми подробностями можно ознакомиться в наших материалах, а разработчики проекта уже рассказали о его будущем.
Так, 7 февраля 2023 года хоррор получит «Новую игру+» и хардкорный режим. Также покупателям сезонного пропуска дадут коллекцию скинов. С марта тайтл начнёт получать бандлы Contagion и Riot, а летом ожидается некий сюжетный контент.
Деталями авторы обещали поделиться в ближайшее время. Вероятно, подробнее расскажут о сюжетном контенте, скинах и прочем.
Фото: Krafton
The Callisto Protocol доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. На Nintendo Switch игра не вышла.
Комментарии
- 2 декабря 2022
-
13:41
-
13:26
-
13:05
-
12:53
-
12:41
-
12:25
-
11:54
-
11:15
-
10:50
-
10:29
-
09:39
-
01:09
-
00:23
- 1 декабря 2022
-
23:47
-
21:39
-
21:10
-
20:36
-
20:29
-
20:03
-
19:34
-
19:23
-
19:04
-
19:01
-
18:56
-
18:34
-
18:34
-
17:59
-
17:33
-
17:13
-
16:59
-
16:33
-
16:30
-
16:14
-
16:02
-
15:57
Партнерский контент