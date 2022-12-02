Кира Найтли считала «Пиратов Карибского моря» провальной затеей

«Пираты Карибского моря» — одна из самых прибыльных кинофраншиз в Голливуде, собравшая по всему миру больше $ 4 млрд. Однако в начале нулевых фильмы о пиратах считались крайне неудачной затеей, поэтому даже некоторые актёры не думали, что фильм с подобной тематикой может быть успешным.

Режиссёр и сценарист мелодрамы «Реальная любовь» Ричард Кёртис рассказал о том, что в успех «Проклятия Чёрной жемчужины» не верила и Кира Найтли, которая исполняла одну из главных ролей в ленте. Она, как и многие голливудские продюсеры, не думала, что фильмы про пиратов будут хоть кому-то интересны.

Я помню, как сел с Кирой во время съёмок и спросил: «Ты будешь сниматься в «Пиратах» и дальше?» И она ответила: «Не думаю, что фильм будет успешным. Он ведь пиратский, а они всегда проваливаются».

К счастью, «Проклятие Чёрной жемчужины» стало большим успехом — фильм собрал больше $ 650 млн. Впоследствии девушка сыграла в трёх продолжениях, пропустив лишь «На странных берегах».