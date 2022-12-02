Как улучшить работу The Callisto Protocol на ПК
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2 декабря состоялся выход The Callisto Protocol — хоррора от создателей Dead Space. Новинку на ПК буквально уничтожили из-за отвратительной оптимизации: с лагами и статтерами сталкиваются даже владельцы самых мощных видеокарт. Мы собрали самые популярные решения, которые помогут если не полностью избавиться от неприятных подтормаживаний, то хотя бы уменьшить их количество и влияние на игровой процесс.
Как улучшить производительность в The Callisto Protocol
- Попробуйте переключить игру на режим графики DirectX 11. Многие пользователи сообщают, что в нём хоррор работает куда стабильнее, чем на DirectX 12.
- Отключите трассировку лучей. Она почти никак не улучшает изображение, но сильно урезает частоту кадров.
- Попробуйте попереключать настройку FSR 2.0. Некоторым игрокам помогает переключение опции на «Производительность». Другие же отмечают, что отключение функции существенно уменьшает лаги.
- Попробуйте использовать готовый пресет настроек графики. Например, низкий/средний/высокий, при этом не трогая дополнительные опции. Почему-то некоторых игроков данный способ избавляет от резких падений FPS.
- Самый безумный способ лечения статтеров: зайти в игру, загрузить уровень и оставить игру где-то на полчаса. В это время она подгрузит шейдеры, и по крайней мере на этой локации резких подвисаний больше не будет. Впрочем, способ сработает лишь до загрузки следующей локации, так что он подойдёт далеко не всем.
- Выполните классические процедуры в Windows: выставьте высокий приоритет процессу «TheCallistoProtocol.exe» в Диспетчере задач, закройте все остальные приложения, уменьшите настройки графики в игре и обновите драйверы своей видеокарты.
Разработчики The Callisto Protocol пока не рассказали, когда начнут исправлять ПК-версию хоррора. Будем надеяться, что авторы исправят ужасную оптимизацию как можно скорее.
Новость по темеКритики неоднозначно приняли The Callisto Protocol
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