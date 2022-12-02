iPhone могут полностью перестать делать в Китае

Осень 2022 года стала для Apple одним из худших кварталов за последние годы. Сперва ей пришлось остановить производство iPhone 14 Plus из-за крайне низкого спроса на модель. Затем корпорация объявила о сокращении поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max из-за вспышки COVID-19 в китайском городе Чжэнчжоу, а чуть позже в том же месте начались протесты, из-за чего корпорация может потерять поставку до 20 млн своих смартфонов.
Как заявляет аналитик Мин Чи Ко, в Apple прекрасно понимают всю серьёзность ситуации. Корпорация может резко сократить производство у своего главного подрядчика Foxconn и перейти к другим компаниям — Pegatron и Luxshare. У них есть заводы не только в Китае, но и во Вьетнаме и Индии. Таким образом, Apple избавит себя от рисков повторения ситуации. В конечном итоге корпорация планирует снизить производство своих устройств в Китае до минимума.
Если информация аналитика верна, то iPhone 15 может стать первым смартфоном компании, производство которого велось не в Поднебесной. Тем временем Apple пока не комментировала ситуацию.
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