Поиграть в российскую Warhammer 40,000: Rogue Trader дадут совсем скоро

Российская студия Owlcat Games анонсировала альфа-тестирование своей новой игры — Warhammer 40,000: Rogue Trader. Оно стартует уже 7 декабря и будет доступно тем, кто предзакажет издание Developer’s Digital Pack ($ 99 — около 6500 рублей) или коллекционное The Collector's Edition ($ 299 — около 19000 рублей). Сколько именно продлится тестирование, неизвестно.

Сюжет Warhammer 40,000: Rogue Trader рассказывает о Вольном торговце — наследнике древней династии каперов, которая правит и развивает свою торговую империю. Когда именно состоится выход ролевой игры, пока неизвестно.

Ранее авторы представили первый трейлер Rogue Trader и объявили системные требования игры. Для запуска понадобится совсем бюджетная сборка, а в рекомендуемых характеристиках значится древняя GTX 1050 Ti.