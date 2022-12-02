Источник: Assassin's Creed Mirage выпустят не раньше августа 2023 года
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Assassin's Creed Mirage в очередной раз перенесли. По данным инсайдера Тома Хендерсона, Ubisoft теперь планирует выпустить исторический экшен не раньше августа 2023 года — и это непубличный второй большой перенос игры.
Изначально игру вообще хотели успеть отправить в продажу до конца 2022 года, однако команда попросту не успевала. Затем внутри издательства был план успеть к релизу в мае 2023 года — к сожалению, и этого уже не случится. Сейчас Ubisoft надеется на релиз в августе 2023 года.
Одной из причин переноса, как отмечает Хендерсон, может быть желание компании выпустить игру не только на ПК, PS5 и Xbox Series, но и на устаревших PS4 и Xbox One — и это может создавать разработчикам дополнительные проблемы.
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