Team Secret объявила имя нового мидера состава по Dota 2
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Европейский киберспортивный клуб назвал имя нового игрока второй позиции, который заменит в составе по Dota 2 ушедшего Михала Nisha Янковски.
Им стал 22-летний мидер из Чехии Мирослав BOOM Бицан, в минувшем сезоне выступавший за Gaimin Gladiators. Главным достижением игрока стала победа в одном из сезонов западноевропейской онлайн-лиги Dota Pro Circuit.
Фото: Twitter Team Secret
Таким образом, стал известен окончательный ростер Team Secret на следующий год. После выхода в финал The International 2022 команда сделала лишь одну замену, при этом четыре игрока и главный тренер продолжат выступления вместе.
Состав Team Secret по Dota 2 на сезон-2022/2023:
- Ремко Crystallis Аретс;
- Мирослав BOOM Бицан;
- Роман Resolut1on Фоминок;
- Бакыт Zayac Эмилжанов;
- Клемент Puppey Иванов.
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