Team Secret объявила имя нового мидера состава по Dota 2

Европейский киберспортивный клуб назвал имя нового игрока второй позиции, который заменит в составе по Dota 2 ушедшего Михала Nisha Янковски.

Им стал 22-летний мидер из Чехии Мирослав BOOM Бицан, в минувшем сезоне выступавший за Gaimin Gladiators. Главным достижением игрока стала победа в одном из сезонов западноевропейской онлайн-лиги Dota Pro Circuit.

Фото: Twitter Team Secret

Таким образом, стал известен окончательный ростер Team Secret на следующий год. После выхода в финал The International 2022 команда сделала лишь одну замену, при этом четыре игрока и главный тренер продолжат выступления вместе.

Состав Team Secret по Dota 2 на сезон-2022/2023: