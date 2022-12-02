В России отключат телеканал Disney

Телеграм-канал «Новости Москвы» сообщил, что телеканал Disney прекратит своё вещание на территории России 14 декабря. Его место займёт новый канал «Солнце», который тоже будет транслировать мультфильмы, шоу и другой детский контент.
До запуска российского телеканала Disney мультфильмы и фильмы компании транслировались в рамках отдельных блоков на Первом канале в 90-х и 2000-х. Блоки назывались «Уолт Дисней представляет» (1991–1992), «Дисней-клуб» (1998–2014) и «Волшебный мир Disney» (2007–2013). «Диснеевский» контент также показывали на каналах РТР (1992–1998) и СТС (1997–2015).
Отдельный канал Disney запустил в России 10 августа 2010 года. Компания приостановила свою деятельность в РФ в марте, а в октябре перестал работать её русскоязычный сайт: при переходе на него перекидывает на американский сайт Disney.
- 2 декабря 2022
-
17:50
-
17:14
-
17:00
-
16:40
-
16:17
-
16:17
-
16:06
-
15:41
-
15:34
-
15:29
-
15:29
-
15:21
-
15:02
-
14:35
-
14:26
-
13:41
-
13:26
-
13:05
-
12:53
-
12:41
-
12:25
-
11:54
-
11:15
-
10:50
-
10:29
-
09:39
-
01:09
-
00:23
- 1 декабря 2022
-
23:47
-
21:39
-
21:10
-
20:36
-
20:29
-
20:03
-
19:34