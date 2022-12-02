В России отключат телеканал Disney

Телеграм-канал «Новости Москвы» сообщил, что телеканал Disney прекратит своё вещание на территории России 14 декабря. Его место займёт новый канал «Солнце», который тоже будет транслировать мультфильмы, шоу и другой детский контент.

До запуска российского телеканала Disney мультфильмы и фильмы компании транслировались в рамках отдельных блоков на Первом канале в 90-х и 2000-х. Блоки назывались «Уолт Дисней представляет» (1991–1992), «Дисней-клуб» (1998–2014) и «Волшебный мир Disney» (2007–2013). «Диснеевский» контент также показывали на каналах РТР (1992–1998) и СТС (1997–2015).

Отдельный канал Disney запустил в России 10 августа 2010 года. Компания приостановила свою деятельность в РФ в марте, а в октябре перестал работать её русскоязычный сайт: при переходе на него перекидывает на американский сайт Disney.