«Ведьмака 3» любят везде. Продажи «Дикой Охоты» в Японии превысили 1 млн копий
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Японский аккаунт CD Projekt RED в «Твиттере» сообщил, что общий тираж культового приключения «Ведьмак 3: Дикая Охота» внутри страны превысил 1 млн проданных копий. Разработчики поблагодарили японских фанатов «Ведьмака» и напомнили, что улучшенная версия ролевого экшена для ПК и консолей выйдет совсем скоро — 14 декабря.
Спасибо всем, кто играл в эту игру и поддерживал нас долгое время! Напоминаем — обновлённая версия приключения для новых консолей и ПК выйдет 14 декабря.
Японское подразделение CD Projekt RED в честь 20-летия компании также представило абстрактную картину по мотивам мира «Ведьмака». Её написал художник Łukasz Poller.
Фото: Łukasz Poller
Сейчас CD Projekt RED работает над масштабным дополнением для Cyberpunk 2077, ремейком первого «Ведьмака» и над новой частью фэнтезийной саги.
Новость по темеРемейк «Ведьмака» появится не раньше «Ведьмака 4»
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