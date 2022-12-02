«Ведьмака 3» любят везде. Продажи «Дикой Охоты» в Японии превысили 1 млн копий

Японский аккаунт CD Projekt RED в «Твиттере» сообщил, что общий тираж культового приключения «Ведьмак 3: Дикая Охота» внутри страны превысил 1 млн проданных копий. Разработчики поблагодарили японских фанатов «Ведьмака» и напомнили, что улучшенная версия ролевого экшена для ПК и консолей выйдет совсем скоро — 14 декабря.

Спасибо всем, кто играл в эту игру и поддерживал нас долгое время! Напоминаем — обновлённая версия приключения для новых консолей и ПК выйдет 14 декабря.

Японское подразделение CD Projekt RED в честь 20-летия компании также представило абстрактную картину по мотивам мира «Ведьмака». Её написал художник Łukasz Poller.

Фото: Łukasz Poller

Сейчас CD Projekt RED работает над масштабным дополнением для Cyberpunk 2077, ремейком первого «Ведьмака» и над новой частью фэнтезийной саги.