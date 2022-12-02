EA сделает все игры доступнее для людей с ограниченными возможностями
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Electronic Arts представила шесть новых патентов, которые сделают видеоигры более доступными для людей с ограниченными возможностями. Эти технологии компания будет распространять бесплатно среди разработчиков и издателей.
Шесть новых бесплатных патентов Electronic Arts
- Система машинного обучения для улучшения получаемого игроком опыта. Система автоматически рекомендует определённые настройки геймпада, основываясь на стиле игры, навыках и склонностях пользователя.
- Система тактильной отдачи для передачи игроку информации об отображаемом на экране контенте.
- Два патента, которые значительно улучшают голосовое управление.
- Технология, создающая виртуальный джойстик, «который перемещается в зависимости от положения большого пальца игрока на сенсорном экране».
- Патент, улучшающий игровой опыт для дальтоников.
EA также добавила на Github открытый исходный код системы Fonttik. Этот инструмент автоматически настраивает размер и контрастность текста для игроков, страдающих различными проблемами со зрением.
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