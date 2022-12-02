Автор Elden Ring до сих пор не понимает причины успеха игры

Масштабное и мрачное фэнтезийное приключение Elden Ring уже получило две награды «Игра года». Она великолепно продалась и расширила армию фанатов студии FromSoftware. В ноябре проект забрал главную премию Golden Joystick Awards и Japan Game Awards.

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При этом автор проекта Хидетака Миядзаки не знает, в чём причина бешеной популярности его детища. Об этом геймдизайнер рассказал изданию Famitsu. В беседе с журналистами Миядзаки заявил, что очень благодарен игрокам, которые оценили его творение. По его словам, этот успех никак не мешает ему развиваться и творить дальше.

Я до сих пор не могу понять, в чём причина успеха Elden Ring. Всегда теряюсь, когда меня спрашивают об этом. На фоне успеха я не планирую менять свой подход к созданию игр в будущем.



Я стараюсь не думать об успехе Elden Ring слишком много, потому что это может отвлечь от работы над следующим проектом. Тем не менее я очень благодарен всем поклонникам моего творчества.

Разработчик подчеркнул, что он не обращает внимания на отзывы игроков, чтобы они не влияли на его работу. По его словам, успех Elden Ring позволил его команде продолжать делать те игры, в которые они играли бы сами.

Тираж Elden Ring уже превысил 17,5 млн проданных копий. А новая игра FromSoftware почти готова.