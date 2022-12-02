Чемпион The International 2013 вернулся в Alliance: клуб представил новый ростер по Dota 2
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Шведский киберспортивный клуб The Alliance представил состав по Dota 2 на сезон-2022/2023.
Команду в четвёртый раз в карьере будет представлять Густав s4 Магнуссон — в 2013-м он привёл «альянс» к победе на The International, а затем возвращался в неё перед сезоном-2015/2016 и 2022/2021.
Вместе с ним ростер Alliance пополнили ещё два игрока goonsquad — керри aQua и саппорт пятой позиции Handsken. Два оставшихся места заняли киберспортмены из Юго-Восточной Азии, на счету которых пока нет громких успехов.
Состав Alliance по Dota 2 на сезон-2022/2023:
- Чарли Charlie Арат;
- Ки CHYuan Чуань Энг;
- Густав s4 Магнуссон;
- Ремус Ponlo Го Чжи Сиань;
- Симон Handsken Хааг.
Команда будет выступать во втором дивизионе европейской лиги Dota Pro CIrcuit — туда The Alliance опустилась, потерпев семь поражений в семи матчах DPC WEU Division 1.
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