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Чемпион The International 2013 вернулся в Alliance: клуб представил новый ростер по Dota 2

Чемпион The International 2013 вернулся в Alliance: клуб представил новый ростер по Dota 2
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Шведский киберспортивный клуб The Alliance представил состав по Dota 2 на сезон-2022/2023.

Команду в четвёртый раз в карьере будет представлять Густав s4 Магнуссон — в 2013-м он привёл «альянс» к победе на The International, а затем возвращался в неё перед сезоном-2015/2016 и 2022/2021.

Вместе с ним ростер Alliance пополнили ещё два игрока goonsquad — керри aQua и саппорт пятой позиции Handsken. Два оставшихся места заняли киберспортмены из Юго-Восточной Азии, на счету которых пока нет громких успехов.

Состав Alliance по Dota 2 на сезон-2022/2023:

  • Чарли Charlie Арат;
  • Ки CHYuan Чуань Энг;
  • Густав s4 Магнуссон;
  • Ремус Ponlo Го Чжи Сиань;
  • Симон Handsken Хааг.

Команда будет выступать во втором дивизионе европейской лиги Dota Pro CIrcuit — туда The Alliance опустилась, потерпев семь поражений в семи матчах DPC WEU Division 1.

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