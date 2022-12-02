Съёмки «Никто 2» Ильи Найшуллера должны стартовать в 2023 году

Российский режиссёр Илья Найшуллер приступит к съёмкам сиквела «Никто» в 2023 году. Этой информацией поделилась продюсер оригинального голливудского боевика Клии Маккормик. Остальные подробности продолжения яркого экшена с Бобом Оденкёрком («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу») в главной роли она раскрывать не стала.
Клии также заявила, что команда авторов планирует снять не просто хороший, а отличный сиквел.
Мы планируем начать съёмки уже в следующем году, так что скрестим пальцы.
Мы считаем, что не стоит делать хороший сиквел, чтобы просто сделать продолжение. Надо снять отличный сиквел. И мы стараемся делать всё, чтобы добиться именно этого. Если у нас всё получится, то мы, думаю, начнём в будущем году.
Пока точно неизвестно, начнёт ли Илья Найшуллер съёмки «Никто 2». В прошлом году режиссёр рассказал, что сценарист Дерек Колстад (автор Джона Уика) уже работает над сюжетом сиквела. Но студия пока не объявляла даты начала производства.
«Никто» вышел в 2021 году. Картина рассказывает о скучающем офисном работнике Хатче. После нападения грабителей на дом и семью герой решает вспомнить ремесло наёмного убийцы и уничтожить бандитскую группировку. Помимо Боба Оденкёрка, в картине снялись участник знаменитой рэп-группы Wu Tang Clan RZA, звезда «Назад в будущее» Кристофер Ллойд, российский актёр Алексей Серебряков и другие.
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