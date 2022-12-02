Авторы The Callisto Protocol в курсе проблем игры на ПК. Уже скоро выйдет первый патч

2 декабря состоялся выход The Callisto Protocol — новый хоррор от создателей Dead Space. На ПК игра страдает от ужасной оптимизации: лаги, фризы и статтеры преследуют геймеров даже на топовых конфигурациях. При этом на консолях ситуация куда лучше: там экшен работает куда стабильнее и не страдает от таких проблем.

Авторы The Callisto Protocol сообщили, что в курсе оптимизации на ПК и уже работают над первым патчем. Он должен выйти в течение нескольких часов и повысить стабильность игры.

Мы знаем, что некоторые игроки испытывают проблемы, связанные с подтормаживаниями в ПК-версии The Callisto Protocol. Мы подготовили патч, который выйдет через несколько часов. Он повысит производительность и внесёт ряд других изменений в игру.

Пока неясно, насколько улучшится ситуация в хорроре, однако подобное внимание от разработчиков внушает оптимизм, что игру всё же быстро исправят. А пока нелишним будет воспользоваться советами из нашего гайда.