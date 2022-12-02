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Менеджер Team Spirit рассказал, сколько стоит слот для команды в лиге Dota Pro Circuit

Менеджер Team Spirit рассказал, сколько стоит слот для команды в лиге Dota Pro Circuit
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Менеджер Team Spirit по Dota 2 Дмитрий Korb3n Белов во время прямой трансляции рассказал, за сколько команды продают и покупают места в профессиональной лиге Dota Pro Circuit.

Один из зрителей предположил, что цена слота может составлять $ 300 тыс., на что Корбен ответил, что указанная сумма завышена в несколько раз.

Какие 300 тысяч, братан, ты смеёшься? Если бы слот в DPC стоил 300 тысяч, Team Spirit открыла бы вторую команду и каждый сезон продавала слот.

Это вообще смешно: ну какие 300 тысяч за слот, вы сами подумайте. Я готов открыть команду любую, собрать микс и делиться с ним деньгами с продажи слота.

Это даже не близко – дели сумму на 10 или на 5.

Перед стартом нового сезона Dota Pro Circuit – 2022/2023 корейская T1 продала место в азиатской лиге клубу Bleed Esports. Также ходят слухи, что российская Mind Games ведёт переговоры о передаче слота новой команде экс-игроков Virtus.pro.

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