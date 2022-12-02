Критики очень тепло встретили Need for Speed Unbound

Сегодня Need for Speed Unbound вышла на ПК, PS5 и Xbox Series. Игру уже оценили журналисты. В целом они довольны новой игрой от авторов нашумевших Burnout и NFS: Hot Pursuit. Средняя оценка на портале Opencritic — 84 балла из 100.

Критики хвалят все составляющие новой аркадной гонки. Они назвали Need for Speed Unbound настоящей игрой следующего поколения, которая без проблем тянет разрешение 4K при стабильных 60 FPS.

Need for Speed ​​Unbound в разрешении 4K при 60FPS — это яркий образец качественной игры для консолей нового поколения.

Журналисты высоко оценили и яркий визуальный стиль, а также физику управления и «продуманный дизайн». Многие назвали новую часть цикла великолепной основой для развития всей серии. Критикам недостаточно угодила сюжетная кампания, но им понравилось, как игра бросает вызов и мотивирует развивать навык и прокачивать тачки.

Need for Speed ​​Unbound имеет потрясающий визуал, отличную физику и очень продуманный дизайн — это лучшая часть серии ​​за последние годы. Игра закладывает прочную основу для развития франшизы Need for Speed и жанра уличных гонок в целом.

При этом некоторые обозреватели назвали игру посредственной аркадной гонкой.