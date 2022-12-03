The Callisto Protocol для ПК уже чинят. Рейтинг в Steam растёт

Студия Striking Distance выпустила для хоррора The Callisto Protocol патч. Он решает проблему с зависаниями и вылетами на ПК.

Патч для ПК устраняет проблемы с зависаниями игрового процесса из-за компиляции шейдеров. Мы продолжаем работать над дальнейшей оптимизацией.

The Callisto Protocol вышла 2 декабря. Игроки сразу стали сообщать об ужасном состоянии тайтла на ПК. Он страдал от ужасной оптимизации: лаги, фризы и статтеры преследовали геймеров даже на топовых конфигурациях. Теперь серьёзных проблем быть не должно.

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После выхода апдейта в Steam начал потихоньку расти рейтинг игры. На старте он составлял 28%, а сейчас — 44%. Хотя недовольных оптимизацией ещё много, но некоторые игроки пишут, что патч исправил проблему со статтерами, а сам хоррор больше похож на The Evil Within, а не Dead Space.

The Callisto Protocol доступна на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.