The Callisto Protocol для ПК уже чинят. Рейтинг в Steam растёт
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Студия Striking Distance выпустила для хоррора The Callisto Protocol патч. Он решает проблему с зависаниями и вылетами на ПК.
Патч для ПК устраняет проблемы с зависаниями игрового процесса из-за компиляции шейдеров. Мы продолжаем работать над дальнейшей оптимизацией.
The Callisto Protocol вышла 2 декабря. Игроки сразу стали сообщать об ужасном состоянии тайтла на ПК. Он страдал от ужасной оптимизации: лаги, фризы и статтеры преследовали геймеров даже на топовых конфигурациях. Теперь серьёзных проблем быть не должно.
Новость по темеКак улучшить работу The Callisto Protocol на ПК
После выхода апдейта в Steam начал потихоньку расти рейтинг игры. На старте он составлял 28%, а сейчас — 44%. Хотя недовольных оптимизацией ещё много, но некоторые игроки пишут, что патч исправил проблему со статтерами, а сам хоррор больше похож на The Evil Within, а не Dead Space.
The Callisto Protocol доступна на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.
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