Зак Снайдер завершил съёмки научно-фантастического боевика «Мятежная Луна»

Зак Снайдер объявил о завершении съёмок научно-фантастического экшена «Мятежная Луна». Знаменитый режиссёр опубликовал короткий ролик из фильма с актрисой Пэ Ду На («Облачный атлас», «Восхождение Юпитер») — она играет в картине одну из главных ролей.
Благодарю всех, кто работал на съёмках «Мятежной Луны». Я польщён вашими мастерством, самоотверженностью, трудолюбием и невероятной сплочённостью. Без вас это кино было бы попросту невозможно — так что ещё раз благодарю вас за участие!
Сюжет «Мятежной Луны» посвящён мирной колонии, которая живёт на краю галактики. Поселение хочет уничтожить армия тирана Балисариуса. Чтобы выжить и спасти свой народ, одна из героинь решает найти союзников, которые живут на других планетах.
В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Кэри Элвес, Михил Хёйсман, Джена Мэлоун и другие. Это второй фильм Снайдера для Netflix. Точная дата выхода картины в онлайн-кинотеатре пока неизвестна, но киноделы уже планируют её сиквел. Режиссёр заявил, что при создании он вдохновлялся культовым произведением Акиры Куросавы «Семь Самураев».
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