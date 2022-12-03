«Пираты Карибского моря» с Марго Робби не отменены. Авторы пишут сценарий

В ноябре актриса Марго Робби утверждала, что спин-офф «Пиратов Карибского моря» с ней в главной роли Disney решила отменить. А на днях продюсер Джерри Брукхаймер заявил, что проект ещё «на плаву».
По словам Брукхаймера, для предстоящих новых картин франшизы готово два сюжета. Авторы пока решили перенести производство фильма с Робби на неопределённый срок, чтобы начать делать тот, который без неё.
О предстоящем шестом фильме про пиратов от Disney пока известно немного. Сценарий пишут Тед Эллиотт и Крейг Мазин. Эллиотт ранее разработал сюжет для первых четырёх «Пиратов», а Мазин приложил руку к драматическому сериалу «Чернобыль» от HBO.
Спин-офф «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби анонсировали летом 2020 года. Брукхаймер тогда же рассказал и о втором фильме, который тоже начали разрабатывать в 2020-м. Пока неизвестно, вернётся ли в нём к роли Джека Воробья Джонни Депп. Актёр не так давно говорил, что ни за что не вернётся во франшизу.
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