«Пираты Карибского моря» с Марго Робби не отменены. Авторы пишут сценарий

В ноябре актриса Марго Робби утверждала, что спин-офф «Пиратов Карибского моря» с ней в главной роли Disney решила отменить. А на днях продюсер Джерри Брукхаймер заявил, что проект ещё «на плаву».

Новость по теме «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби больше не делают

По словам Брукхаймера, для предстоящих новых картин франшизы готово два сюжета. Авторы пока решили перенести производство фильма с Робби на неопределённый срок, чтобы начать делать тот, который без неё.

О предстоящем шестом фильме про пиратов от Disney пока известно немного. Сценарий пишут Тед Эллиотт и Крейг Мазин. Эллиотт ранее разработал сюжет для первых четырёх «Пиратов», а Мазин приложил руку к драматическому сериалу «Чернобыль» от HBO.

Спин-офф «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби анонсировали летом 2020 года. Брукхаймер тогда же рассказал и о втором фильме, который тоже начали разрабатывать в 2020-м. Пока неизвестно, вернётся ли в нём к роли Джека Воробья Джонни Депп. Актёр не так давно говорил, что ни за что не вернётся во франшизу.