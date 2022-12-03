Сценарист Valve объяснил, почему авторы не выпустили Portal 3

Сценарист первых двух частей Portal Эрик Уольпо объяснил, почему Valve решила не выпускать третью часть цикла. По его словам, есть огромная разница между работой над сиквелом и условным третьим выпуском.

Он рассказал, что, когда условная студия выпускает первую часть какой-либо игры, команда авторов анализирует свою работу, находит недочёты. Благодаря им разработчики понимают, как улучшить геймплей и развить сюжет, и проводят работу над ошибками в сиквеле. Именно поэтому смысла делать третью игру серии нет, потому что все проблемы решены.

Эрик добавил, что это его личная теория, но она пересекается с мыслями многих его коллег. По словам сценариста, Valve гораздо проще запустить разработку новой игры, чем заниматься разработкой сиквелов. Он заявил, что сам готов потрудиться над Portal 3, но в нынешних реалиях это невозможно.

Первая Portal вышла в 2007 году, а вторая в 2011-м. Обе игры крайне тепло встретили и критики, и игроки.