Авторы Like a Dragon: Ishin рассказали об особенностях боевой системы

Sega презентовала свежий трейлер Like a Dragon: Ishin, он посвящён боевой системе. В ролике разработчики показали боевые стили, благодаря которым герой Сакамото Рёма может ловко и эффективно комбинировать катану и револьвер с атаками ногами и руками, а также применять захваты и заломы.

Игра предоставит на выбор несколько стилей — «стрелок, «дикий танцор», «боец» и другие.

Как и в оригинальной игре, действие Like A Dragon: Ishin развернётся в Японии образца 1867 года. Игрокам предстоит окунуться в историю самурая Сакамото Рёмы, который внешне очень похож на Кадзуму Кирю из серии Yakuza. Сакамото — реальный политический и общественный деятель периода Эдо и национальный герой Японии. Разработчики заявили, что в ремейке игроки встретят героев из прошлых частей Yakuza.

Оригинальная Ishin вышла в 2014 году только в Японии и только на PS3 и PS4. Ремейк поступит в продажу 21 февраля 2023 года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.