Свитер, семейный ужин и бумажник. Игроки Tundra рассказали, как тратят $ 8,5 млн за TI11

Киберспортсмены из команды Tundra Esports в интервью изданию Forbes поделились тем, как потратили выигрыш в размере $ 8,5 млн, полученный после победы на The International 2022 по Dota 2.
Самым активным после турнира оказался оффлейнер Нета 33 Шапира:
Я только что снял новую квартиру в Бухаресте, нужно обставить её мебелью, купить новый компьютер и большой телевизор. Ещё я взял ноутбук и купил своей девушке iPhone. Так что я немного потратился, но не сказал бы, что слишком сильно — за исключением, может быть, отпуска в Таиланде, где мы останавливались в действительно хороших пятизвёздочных отелях.
Саппорт Мартин Saksa Саздов тоже переехал в новую квартиру и сейчас тратит деньги на её ремонт. Помимо этого, он сделал лишь одну покупку — ноутбук для родителей.
Тренер команды Куртис Aui_2000 Линг рассказал, что потратил часть средств на большой праздничный обед со своими родственниками.
Леон Nine Кирилин признался, что единственной крупной тратой стал переход на бизнес-класс во время полёта из Сингапура домой. Впрочем, в будущем он планирует обновить свой автомобиль.
Схожим образом поступил и керри Оливер skiter Лепко:
Купил себе дорогой свитер, пальто и стал летать в бизнес-классе. Ещё я хочу заменить свой старый Volkswagen Golf 2004 года выпуска на более новый автомобиль, но ещё не решил, на какой именно.
Меньше всего денег потратил капитан команды Ву Sneyking Цзинцзюнь — по его словам, он всего лишь приобрёл себе новый бумажник.
- 3 декабря 2022
-
17:05
-
16:44
-
16:29
-
16:07
-
15:43
-
14:38
-
14:12
-
13:34
-
13:03
-
12:36
- 2 декабря 2022
-
21:56
-
21:34
-
21:21
-
21:00
-
20:58
-
20:30
-
19:36
-
19:02
-
18:56
-
18:22
-
17:50
-
17:14
-
17:00
-
16:40
-
16:17
-
16:17
-
16:06
-
15:41
-
15:34
-
15:29
-
15:29
-
15:21
-
15:02
-
14:35
-
14:26