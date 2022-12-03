Свитер, семейный ужин и бумажник. Игроки Tundra рассказали, как тратят $ 8,5 млн за TI11

Киберспортсмены из команды Tundra Esports в интервью изданию Forbes поделились тем, как потратили выигрыш в размере $ 8,5 млн, полученный после победы на The International 2022 по Dota 2.

Самым активным после турнира оказался оффлейнер Нета 33 Шапира:

Я только что снял новую квартиру в Бухаресте, нужно обставить её мебелью, купить новый компьютер и большой телевизор. Ещё я взял ноутбук и купил своей девушке iPhone. Так что я немного потратился, но не сказал бы, что слишком сильно — за исключением, может быть, отпуска в Таиланде, где мы останавливались в действительно хороших пятизвёздочных отелях.

Саппорт Мартин Saksa Саздов тоже переехал в новую квартиру и сейчас тратит деньги на её ремонт. Помимо этого, он сделал лишь одну покупку — ноутбук для родителей.

Тренер команды Куртис Aui_2000 Линг рассказал, что потратил часть средств на большой праздничный обед со своими родственниками.

Леон Nine Кирилин признался, что единственной крупной тратой стал переход на бизнес-класс во время полёта из Сингапура домой. Впрочем, в будущем он планирует обновить свой автомобиль.

Схожим образом поступил и керри Оливер skiter Лепко:

Купил себе дорогой свитер, пальто и стал летать в бизнес-классе. Ещё я хочу заменить свой старый Volkswagen Golf 2004 года выпуска на более новый автомобиль, но ещё не решил, на какой именно.

Меньше всего денег потратил капитан команды Ву Sneyking Цзинцзюнь — по его словам, он всего лишь приобрёл себе новый бумажник.