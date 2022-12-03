Почему коммунистическая экономика эффективна? Объясняют авторы Victoria 3

В конце октября Paradox Interactive выпустила глобальную стратегию Victoria 3. Многие игроки выяснили, что самая эффективная экономика в игре — коммунистическая. Она делает государство максимально эффективной экономической машиной, благодаря которой уровень жизни его простых граждан выше, чем у аристократов других стран.

Геймдизайнер Victoria 3 Микаэль Андерссон решил объяснить эффективность коммунизма в рамках игры. Он заявил, что капиталистический строй позволяет наращивать частные инвестиции и импортировать дешёвое сырье из-за рубежа.

А вот коммунизм подразумевает сосредоточение и развитие промышленности и современных технологий внутри страны. Благодаря такой стратегии в государстве процветают все, в том числе и низшие классы, которые способны эффективно отстаивать свои права, улучшая качество жизни и совершенствуя гуманитарную политику.

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Получается, что сильный рабочий класс позволяет дать финансовые и социальные гарантии всем, кто занят в производстве. Рабочие также способны внедрять либеральные реформы, стабилизируя общество. Этот класс со временем получает контроль над заводами и фабриками, благодаря чему они могут распределять финансы на улучшение качества жизни всех граждан.

Андерсон добавил, что он с коллегами не планировал сделать коммунизм главной экономической моделью в Victoria 3. Разработчики лишь реализовали своё видение социализма. Они планируют немного ослабить силу коммунизма на фоне остальных экономических моделей.