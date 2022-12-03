Автор сета для Dota 2 трижды загружал его в Steam. Теперь набор добавили в игру как новый
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Игроки в Dota 2 обратили внимание, что новый набор Harvest Night на персонажа Night Stalker является точной копией другого сета — Frightful Revelries, который был добавлен в игру ещё в 2020 году.
Как выяснили на Reddit, во всём виновата хитрость автора набора. Чтобы повысить шансы своего сета и обратить на себя внимание Valve, он три раза загрузил в мастерскую Steam один и тот же сет под разными названиями.
Фото: Reddit
Игроки возмущены тем, что работники Valve не проверяют качество новых косметических предметов перед их добавлением в игру. Некоторые также считают это неприятным прецедентом, которым могут воспользоваться другие авторы.
Набор Harvest Night доступен владельцам подписки Dota Plus — его можно получить в обмен на 15 тыс. осколков.
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