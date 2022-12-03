Авторы Warhammer 40,000: Darktide исправят ужасную систему монетизации

Fatshark готовит для нового кооперативного экшена Warhammer 40,000: Darktide обновление. Оно исправит систему монетизации, которая подверглась резкой критике со стороны игроков.

После премьеры игры пользователи столкнулись с очень хитрой и несправедливой системой покупки внутриигровых предметов. В Darktide на реальные деньги покупается валюта Darktide (аквил), на которую и приобретается дополнительный контент. Но стоимость предметов неравномерна. Один облик может стоить 2400 аквил, только вот баланс можно пополнить минимум на 2100. Из-за этого геймеры вынуждены вносить на счёт дополнительные средства.

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Авторы заявили, что уже исправляют эту проблему. После выхода нового патча пользователи смогут купить один предмет за один раз, не внося на счёт лишние деньги. А количество покупаемой валюты можно будет регулировать.

Точную дату выхода исправляющего апдейта разработчики пока не назвали. По их словам, над исправлением проблемной монетизации придётся потрудиться. Игроки начали иронизировать по этому поводу, заявляя, что им сложно понять, сколько сил придётся затратить авторам, чтобы исправить то, что они сами создали.

Фанаты вселенной Warhammer 40,000 предлагают Fatshark привнести в Darktide систему прямых покупок, которая хорошо себя зарекомендовала в Vermintide 2.