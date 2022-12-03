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Эд Бун не готов анонсировать Mortal Kombat 12

Эд Бун не готов анонсировать Mortal Kombat 12
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Глава студии NetherRealm в ноябре заявил, что следующий проект его команды — Mortal Kombat 12 или Injustice 3. Учитывая, что в этом году Mortal Kombat отмечает 30-летний юбилей, многие фанаты надеялись, что Эд Бун анонсирует новую часть цикла на The Game Awards 8 декабря, тем более 11-й выпуск презентовали именно на этом шоу. Но Бун заявил, что он и его коллеги пока не готовы показать продолжение.

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Четыре года назад на The Game Awards мы подготовили сюрприз и сделали анонс Mortal Kombat 11, который вышел просто отличным. Многие теперь ждут такого же трюка с нашей следующей игрой. Спасибо вам, что ждёте, но мы пока не готовы анонсировать следующую игру нашей студии.

Фото: Twitter

В октябре Warner Bros. Games анонсировала новую Mortal Kombat с подзаголовком Onslaught. К сожалению для миллионов фанатов, это мобильная коллекционная RPG. В ней необходимо собрать команду бойцов из огромного списка персонажей и участвовать в массовых сражениях, «чтобы остановить тёмную и опасную угрозу, которая сеет хаос в мирах». Игра выйдет в 2023 году.

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