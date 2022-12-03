Вышел полноценный трейлер сериала «Ведьмак: Происхождение» — приквела «Ведьмака»
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Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак: Происхождение». События шоу развернутся в эльфийском мире за 1200 лет до истории оригинального «Ведьмака». Зрители увидят, как произошло Сопряжение Сфер, которое слило воедино миры монстров, людей и эльфов, — тогда же и появились первые ведьмаки.
Главные роли в «Ведьмаке: Происхождение» исполнили Мишель Йео («Всё везде и сразу», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»), София Браун («Красавица и чудовище» 2017 года) и Лоуренс О’Фуаран («Игра престолов»). Продюсером и сценаристом шоу выступает Деклан Де Барра — он работал и над оригинальным сериалом «Ведьмак».
Первый сезон будет состоять из четырёх эпизодов. Премьера сериала состоится 25 декабря на Netflix.
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