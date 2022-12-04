Первый трейлер «Поколения Ви» — кровавого спин-оффа «Пацанов»

Amazon Prime Video обнародовал дебютный трейлер сериала «Поколение Ви» — это спин-офф нашумевших «Пацанов». Авторы нового шоу расскажут о группе студентов, обладающих сверхспособностями, которые учатся в супергеройском университете корпорации Vought.
По словам продюсеров, «Поколение Ви» как и «Пацаны» — кровавое и при этом юморное и ироничное шоу. В нём снялись Джаз Синклер («Леденящие душу приключения Сабрины»), Лиззи Бродвей («Бесстыжие»), Лондон Тор («Леди Бёрд»), Дерек Лу («Беглецы»), Колби Минифи («Пацаны») и харизматичный Клэнси Браун («Побег из Шоушенка»).
Съёмки «Поколения Ви» завершились прошлой осенью. Премьера состоится в 2023 году. А производство четвёртого сезона «Пацанов» стартовало ещё в августе. Но точная дата премьеры сериала пока неизвестна.
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