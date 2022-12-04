«Ведьмак», DOOM, новая карта и масса нововведений. Сегодня стартует 4-я глава Fortnite

Ночью прошёл не очень громкий финал третьей главы Fortnite, где игроки очень долго выполняли не очень интересные задачи и посмотрели пару роликов, но это не отменяет того, что сегодня стартует новая глава королевской битвы — и нововведений в ней хватает. Мы кратко рассказываем обо всём.

В первом сезоне четвёртой главы наконец-то добавят несколько долгожданных героев — Думгая из DOOM (в боевом пропуске), Геральта из «Ведьмака» (позже в пропуске за испытание), персонажей из аниме «Моя геройская академия» и Халка из Marvel.

Фото: Epic Games

Вместе с этим разработчики переработали интерфейс боевого пропуска.

Фото: Epic Games

Финал третьей главы разрушил прежний остров, поэтому со стартом нового сезона в игре будет новая карта с уникальными локациями.

А теперь про нововведения в механиках:

введут систему перков — они действуют в течение матча и делятся на активные и пассивные. Среди перков есть ускоренная перезарядка, бесконечное топливо для вашей машины, неограниченное число открытий дельтаплана, при спринте вы прыгаете выше и так далее. Перки также можно улучшать;

теперь небольшие укрытия можно преодолевать с красивой анимацией;

добавят семь новых видов оружия, включая ударный молот;

захват локаций — отряд может попасть на локацию и захватить её. Если продержаться достаточно долго, то вы получите специальные награды;

в начале матча теперь будут появляться случайные горячие точки — там будут дроны с уникальным оружием.

Самое важное техническое обновление случилось только на PS5, Xbox Series и ПК — королевская битва перешла на Unreal Engine 5.1, добавив массу важных технических нововведений. Это и Nanite (постройка сложных моделей в реальном времени), Lumen (глобальное освещение и отражения), масштабные улучшения теней и общей картинки.

Скриншоты Fortnite на Unreal Engine 5.1:

Фото: Epic Games

Фото: Epic Games

Фото: Epic Games

Четвёртая глава Fortnite стартует в течение ближайших нескольких часов. Ролик с анонсом ниже: