«Ведьмак», DOOM, новая карта и масса нововведений. Сегодня стартует 4-я глава Fortnite

Ночью прошёл не очень громкий финал третьей главы Fortnite, где игроки очень долго выполняли не очень интересные задачи и посмотрели пару роликов, но это не отменяет того, что сегодня стартует новая глава королевской битвы — и нововведений в ней хватает. Мы кратко рассказываем обо всём.
В первом сезоне четвёртой главы наконец-то добавят несколько долгожданных героев — Думгая из DOOM (в боевом пропуске), Геральта из «Ведьмака» (позже в пропуске за испытание), персонажей из аниме «Моя геройская академия» и Халка из Marvel.
Фото: Epic Games
Вместе с этим разработчики переработали интерфейс боевого пропуска.
Фото: Epic Games
Финал третьей главы разрушил прежний остров, поэтому со стартом нового сезона в игре будет новая карта с уникальными локациями.
А теперь про нововведения в механиках:
- введут систему перков — они действуют в течение матча и делятся на активные и пассивные. Среди перков есть ускоренная перезарядка, бесконечное топливо для вашей машины, неограниченное число открытий дельтаплана, при спринте вы прыгаете выше и так далее. Перки также можно улучшать;
- теперь небольшие укрытия можно преодолевать с красивой анимацией;
- добавят семь новых видов оружия, включая ударный молот;
- захват локаций — отряд может попасть на локацию и захватить её. Если продержаться достаточно долго, то вы получите специальные награды;
- в начале матча теперь будут появляться случайные горячие точки — там будут дроны с уникальным оружием.
Самое важное техническое обновление случилось только на PS5, Xbox Series и ПК — королевская битва перешла на Unreal Engine 5.1, добавив массу важных технических нововведений. Это и Nanite (постройка сложных моделей в реальном времени), Lumen (глобальное освещение и отражения), масштабные улучшения теней и общей картинки.
Скриншоты Fortnite на Unreal Engine 5.1:
Фото: Epic Games
Фото: Epic Games
Фото: Epic Games
Четвёртая глава Fortnite стартует в течение ближайших нескольких часов. Ролик с анонсом ниже:
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