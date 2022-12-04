Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

DC показала первый постер «Синего Жука»

DC показала первый постер «Синего Жука»
Комментарии

DC представила первый постер супергеройского блокбастера «Синий Жук», в котором главного героя играет Шоло Маридуэньо («Кобра Кай»). Фильм расскажет о подростке Джейми Рейесе, который находит странного синего жука. Парень приносит его домой, и насекомое наделяет героя невероятной силой и уникальной бронёй.

Фото: DC

Фантастический экшен поставил Анхель Мануэль Сото («Короли Шарм-Сити»), а сценарий написал Гарет Даннет Алкосер. Премьера «Синего Жука» намечена на 18 августа 2023 года.

Новость по теме
Видеоигры хотят сделать частью канона вселенной DC с фильмами и сериалами

Синий Жук дебютировал в комиксах издательства Fox Comics в 1939 году. Персонаж кочевал по разным издательствам до середины 80-х, пока не «остепенился» в DC Comics. За всю его историю менялись и персонажи, которые носили имя Синий Жук, и способности.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022