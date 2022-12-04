DC показала первый постер «Синего Жука»
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DC представила первый постер супергеройского блокбастера «Синий Жук», в котором главного героя играет Шоло Маридуэньо («Кобра Кай»). Фильм расскажет о подростке Джейми Рейесе, который находит странного синего жука. Парень приносит его домой, и насекомое наделяет героя невероятной силой и уникальной бронёй.
Фото: DC
Фантастический экшен поставил Анхель Мануэль Сото («Короли Шарм-Сити»), а сценарий написал Гарет Даннет Алкосер. Премьера «Синего Жука» намечена на 18 августа 2023 года.
Синий Жук дебютировал в комиксах издательства Fox Comics в 1939 году. Персонаж кочевал по разным издательствам до середины 80-х, пока не «остепенился» в DC Comics. За всю его историю менялись и персонажи, которые носили имя Синий Жук, и способности.
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