Премьеру нового трейлера «Человек-паук: Через вселенные 2» датировали
Поделиться
Аккаунт мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2» в «Твиттере» опубликовал новое изображение из грядущего экшена, сообщив о демонстрации проекта «со стороны». Она намечена на 13 декабря. Вероятно, авторы покажут трейлер или тизер картины, а может, они готовят какой-то «сюрприз».
На новом скриншоте изображены Майлз Моралес и Гвен Стейси, которые висят на небоскрёбе.
Фото: Twitter
По словам продюсеров, в сиквеле появятся 240 персонажей и 6 разных миров. Для сравнения: в первом фильме было всего 40 героев. Авторы отметили, что над второй частью трудится самая большая команда аниматоров в истории жанра.
Премьера мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2» состоится 2 июня 2023 года. А третью часть обещают выпустить 29 марта 2024-го.
Комментарии
- 4 декабря 2022
-
15:21
-
14:43
-
14:15
-
13:40
-
13:03
-
12:40
-
12:38
- 3 декабря 2022
-
23:39
-
22:22
-
18:37
-
18:27
-
18:02
-
17:27
-
17:05
-
16:44
-
16:29
-
16:07
-
15:43
-
14:38
-
14:12
-
13:34
-
13:03
-
12:36
- 2 декабря 2022
-
21:56
-
21:34
-
21:21
-
21:00
-
20:58
-
20:30
-
19:36
-
19:02
-
18:56
-
18:22
-
17:50
-
17:14
Партнерский контент