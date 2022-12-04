Премьеру нового трейлера «Человек-паук: Через вселенные 2» датировали

Аккаунт мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2» в «Твиттере» опубликовал новое изображение из грядущего экшена, сообщив о демонстрации проекта «со стороны». Она намечена на 13 декабря. Вероятно, авторы покажут трейлер или тизер картины, а может, они готовят какой-то «сюрприз».

На новом скриншоте изображены Майлз Моралес и Гвен Стейси, которые висят на небоскрёбе.

Фото: Twitter

По словам продюсеров, в сиквеле появятся 240 персонажей и 6 разных миров. Для сравнения: в первом фильме было всего 40 героев. Авторы отметили, что над второй частью трудится самая большая команда аниматоров в истории жанра.

Новость по теме В «Человеке-пауке: Через вселенные 2» покажут 240 персонажей и 6 миров

Премьера мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2» состоится 2 июня 2023 года. А третью часть обещают выпустить 29 марта 2024-го.