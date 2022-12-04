Netflix сутками крутит нашумевший танец из сериала «Уэнсдей»

Netflix решил запустить круглосуточную трансляцию танца из сериала «Уэнсдей» Тима Бёртона. Этот милый номер моментально завирусился в сети после премьеры шоу. В нём под готическое рокабилли танцует очаровательная главная героиня, которую играет Дженна Ортега.
Этот отрывок взят из четвёртой серии шоу. В нём играет песня Goo Goo Muck группы The Cramps. Netflix запустил трансляцию 2 декабря.
Дженна Ортега призналась, что она придумала эту хореографию за несколько дней до съёмок эпизода. На этот номер её вдохновили танцы готов на дискотеках, которые проводились ещё в 80-х годах. Её номер также завирусился в TikTok, пользователи соцсети повторяют её движения и делятся результатом с подписчиками.
«Уэнсдей» стал самым просматриваемым англоязычным сериалом Netflix. Шоу без труда удалось обойти прошлого рекордсмена — нашумевший четвёртый сезон «Очень странных дел». Первые серии проекта Тима Бёртона зрители «насмотрели» более 341 млн часов.
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