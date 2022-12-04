MinD_ContRoL и GH продолжат выступления за Nigma Galaxy по Dota 2
Поделиться
Киберспортивный клуб Nigma Galaxy подтвердил, что ещё два игрока текущего состава по Dota 2 будут представлять организацию в новом сезоне Dota Pro Circuit.
Оффлейнер Иван MinD_ContRoL Бориславов и саппорт четвёртой позиции Марух GH Мехрей выступают за NGX с момента основания команды в ноябре 2019 года. Ещё до этого они вместе становились чемпионами мира, выиграв The International 2017.
Ранее клуб объявил, что капитан Куро KuroKy Салехи Тахасоми также останется в команде на следующий сезон. Продолжат ли выступать в Nigma Galaxy керри Miracle- и мидер Suma1L, пока неизвестно.
Состав Nigma Galaxy по Dota 2 на сезон-2022/2023:
- ???;
- ???;
- Иван MinD_ContRoL Бориславов;
- Марун GH Мерхей;
- Куро KuroKy Салехи Тахасоми.
Комментарии
- 4 декабря 2022
-
18:51
-
18:17
-
17:46
-
17:31
-
17:07
-
16:36
-
16:03
-
15:21
-
14:43
-
14:15
-
13:40
-
13:03
-
12:40
-
12:38
- 3 декабря 2022
-
23:39
-
22:22
-
18:37
-
18:27
-
18:02
-
17:27
-
17:05
-
16:44
-
16:29
-
16:07
-
15:43
-
14:38
-
14:12
-
13:34
-
13:03
-
12:36
- 2 декабря 2022
-
21:56
-
21:34
-
21:21
-
21:00
-
20:58
Партнерский контент