MinD_ContRoL и GH продолжат выступления за Nigma Galaxy по Dota 2

Киберспортивный клуб Nigma Galaxy подтвердил, что ещё два игрока текущего состава по Dota 2 будут представлять организацию в новом сезоне Dota Pro Circuit.

Оффлейнер Иван MinD_ContRoL Бориславов и саппорт четвёртой позиции Марух GH Мехрей выступают за NGX с момента основания команды в ноябре 2019 года. Ещё до этого они вместе становились чемпионами мира, выиграв The International 2017.

Ранее клуб объявил, что капитан Куро KuroKy Салехи Тахасоми также останется в команде на следующий сезон. Продолжат ли выступать в Nigma Galaxy керри Miracle- и мидер Suma1L, пока неизвестно.

Состав Nigma Galaxy по Dota 2 на сезон-2022/2023: