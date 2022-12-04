Netflix закрыл «Клуб полуночников». Сериал продержался лишь один сезон

Netflix прикрыл мистический сериал «Клуб полуночников», который курировал Майк Флэнаган, наиболее известный по фильму «Доктор Сон» и мини-сериалу «Полуночная месса». Инсайдеры утверждают, что стриминговый сервис решил закрыть шоу из-за того, что оно не сильно заинтересовало зрителей. При этом многие пользователи онлайн-кинотеатра его хвалили.
Ранее Майк вёл переговоры с Netflix о продлении «Клуба полуночников», потому что шоу изначально было рассчитано на несколько сезонов. Но продюсеры, видимо, не увидели в сериале потенциала.
Флэнган уже заключил многолетнее партнёрство с Amazon. Какой проект он сейчас готовит для нового партнёра, пока неизвестно. При этом в рамках договора с Netflix кинодел выпустит ещё один проект — сериал «Падение дома Ашеров», который выйдет в 2023 году.
Сюжет «Клуба полуночников» крутится вокруг группы неизлечимо больных подростков. Они живут в хосписе и однажды собираются в полночь, чтобы рассказать друг другу страшные истории. Вскоре они решают заключить сделку: тот, кто умрёт первым, свяжется с ними с того света.
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