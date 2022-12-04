Автор The Callisto Protocol объяснил причину ужасной оптимизации на ПК

2 декабря на стационарных консолях и ПК вышел космический хоррор The Callisto Protocol. Игроки прямо на старте столкнулись с ужасной оптимизацией на ПК из-за компиляции шейдеров. Проблему уже исправил второй патч, а глава студии Striking Distance Глен Скофилд сегодня объяснил, почему игра вышла настолько недоработанной.
В своём «Твиттере» Скофилд заявил, что причина отвратительной оптимизации на ПК в день выхода заключается в спешке одного их разработчиков. По словам Глена, в патч первого дня загрузили не те файлы. А свежий апдейт ожидается «в любую минуту».
Работаем над фиксом. В патче неправильный файл. Апдейт должен выйти в любую минуту. Эта ужасная ошибка — результат чьей-то спешки.
The Callisto Protocol — первый большой релиз студии Striking Distance и дебютный выпуск консольного проекта издательства Krafton. По словам Скофилда, подобные проблемы для такой большой игры от молодой студии — это нормально.
The Callisto Protocol доступна на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.
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