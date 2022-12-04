Финал Sonic Frontiers создавался в спешке

Sonic Team поделилась откровением — финальные части Sonic Frontiers разрабатывались в спешке, потому что авторы хотели успеть завершить проект к намеченной дате релиза. Они слишком долго трудились над ранними этапами игры, поэтому финал делали быстро. А больше всего сил и креатива у них ушло на создание последнего босса.
По словам геймдизайнера Морио Кисимото, ещё на ранних стадиях разработки очень много сил и времени было потрачено на создание боссов Гиганто и Ниндзя, которые предстают на начальных этапах повествования. Он добавил, что в начале работы над Sonic Frontiers масса времени и ресурсов уходили на «пробы и ошибки».
Sonic Frontiers вышла на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и на ПК 8 ноября.
SEGA представила дорожную карту Sonic Frontiers на 2023 год. Судя по ней, новая игра про синего скоростного ежа получит несколько новых режимов и свежий контент, который пользователи получат бесплатно.
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