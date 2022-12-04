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Киану Ривз преклонил колени перед фанатами за их восторженную реакцию

Киану Ривз преклонил колени перед фанатами за их восторженную реакцию
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Киану Ривз лично посетил фестиваль Comic Con Experience 2022 в Бразилии и презентовал «Джона Уика 4». Во время презентации актёра так растрогала реакция фанатов, что он решил преклонить перед ними колено. На это зрители отреагировали ещё более громкими криками — их поразило то, насколько скромный и благородный человек находится на сцене.

К сожалению, Киану показал лишь первый постер грядущей картины, на котором изображено его суровое лицо. Других подробностей он не рассказал. Впрочем, вряд ли фанаты оказались разочарованы — ведь с ними пообщался культовый актёр, который с годами становится всё популярнее и популярнее.

Премьера «Джона Уика 4» состоится 24 марта 2023 года. Доберётся ли лента до России, пока неизвестно.

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