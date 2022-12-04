Вышел грандиозный трейлер The Game Awards 2022

Джефф Кили представил трейлер церемонии The Game Awards 2022 под трек Right Where It Belongs группы Nine Inch Nails. В ролике смешали вышедшие за последний год игры и мультсериалы с проектами, которые должны выйти в следующем году.
The Game Awards 2022 — церемония награждения лучших видеоигр, вышедших за последний год. Помимо 30 номинаций, на событии будут премьеры грядущих проектов, а также различные сюрпризы. В этом году ивент пройдёт в том числе с живой публикой, однако посмотреть его, безусловно, можно будет и в онлайне.
Церемония награждения стартует 9 декабря в 3:30 мск. Мы будем вести прямую трансляцию и поделимся всеми анонсами выставки. Прямо сейчас пользователи могут проголосовать за лучшую игру года по версии игроков. Финальный раунд стартует 6 декабря — в нём столкнутся пять номинантов.
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