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Известный певец The Weeknd написал музыку к «Аватару 2»

Известный певец The Weeknd написал музыку к «Аватару 2»
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Известный канадский певец The Weeknd сообщил в социальных сетях, что 16 декабря состоится релиз его музыкальной композиции к фильму «Аватар: Путь воды». В этот же день выйдет и сама картина.

Пока что на YouTube выложили лишь небольшой ролик, в котором можно услышать часть композиции. Судя по всему, она будет отлично соответствовать духу фильма.

Через некоторое время продюсер «Аватара 2» опубликовал в социальных сетях фотографию с музыкантом, отметив, что теперь он — часть большой семьи «Аватара».

Фото: Twitter

«Аватар: Путь воды» выйдет во всём мире 16 декабря, но в России официального проката ленты не будет. Картина наверняка появится позже, но без профессионального российского дубляжа. Скорее всего, показывать будут дублированную версию для Казахстана.

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