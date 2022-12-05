Авторы The Callisto Protocol улучшили производительность игры на консолях
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Авторы The Callisto Protocol сейчас активно улучшают производительность проекта на различных платформах. Меньше всего повезло ПК-версии тайтла, поскольку её техническое состояние оказалось самым плохим. На консолях дела лучше, но свои проблемы тоже есть.
Разработчики хоррора из Striking Distance выпустили патч для PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Апдейт увеличивает количество FPS и исправляет различные проблемы, включая вылеты. Авторы также поблагодарили игроков за понимание.
Мы прислушиваемся к фанатам и усердно работаем над исправлениями различных ошибок. Спасибо вам за понимание и терпение.
The Callisto Protocol — хоррор от создателя Dead Space Глена Скофилда. В игре нужно взять на себя роль Джейкоба Ли и выбраться из тюрьмы, наполненной жуткими существами.
Новость по темеВ The Callisto Protocol нашли отсылку к PUBG
Проект доступен на всех актуальных платформах, кроме Switch.
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