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По Escape from Tarkov вышла новая часть короткометражки «Хроники Рыжего»

По Escape from Tarkov вышла новая часть короткометражки «Хроники Рыжего»
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Разработчики Escape from Tarkov из Battlestate Games опубликовали новую часть в серии короткометражек «Хроники Рыжего». В свежем ролике герои отправились на штурм лаборатории. Вставить видео мы не можем, поскольку в нём есть нецензурная брань.

Посмотреть ролик можно на канале Battlestate Games. В видео роль главы лаборатории сыграл глава студии Никита Буянов.

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Издание Insider Gaming сообщило, что персонаж Глухарь появится в игре, но, где конкретно, неизвестно. Примерно каждые полгода Escape from Tarkov подвергается «стиранию», при котором прогресс игроков сбрасывается. Это механика балансировки, которая, как правило, происходит в ближайшее с крупными обновлениями время. Вскоре шутер тоже ждет «стирание».

Escape from Tarkov — шутер, доступный на ПК.

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