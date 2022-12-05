По Escape from Tarkov вышла новая часть короткометражки «Хроники Рыжего»

Разработчики Escape from Tarkov из Battlestate Games опубликовали новую часть в серии короткометражек «Хроники Рыжего». В свежем ролике герои отправились на штурм лаборатории. Вставить видео мы не можем, поскольку в нём есть нецензурная брань.
Посмотреть ролик можно на канале Battlestate Games. В видео роль главы лаборатории сыграл глава студии Никита Буянов.
Издание Insider Gaming сообщило, что персонаж Глухарь появится в игре, но, где конкретно, неизвестно. Примерно каждые полгода Escape from Tarkov подвергается «стиранию», при котором прогресс игроков сбрасывается. Это механика балансировки, которая, как правило, происходит в ближайшее с крупными обновлениями время. Вскоре шутер тоже ждет «стирание».
Escape from Tarkov — шутер, доступный на ПК.
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