Соавтор DOOM Джон Кармак в восторге от кроссовера с Fortnite
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Недавно в Fortnite стартовал первый сезон новой, четвёртой главы. С его выходом в игре произошёл кроссовер с DOOM и «Ведьмаком» — в игре появился Думслеер, а Геральта добавят через пару месяцев. Подобные кроссоверы для Fortnite не в новинку, поскольку авторы королевской битвы частенько устраивают такое.
В социальных сетях сооснователь id Software и соавтор DOOM Джон Кармак отметил, что ему нравится игровые кроссоверы. В частности, он выделил кроссовер, в ходе которого в Fortnite появился Думслеер.
Фото: Twitter
Как Думслеер выглядит в Fortnite
Думслеер в Fortnite уже доступен через боевой пропуск. Самое важное техническое обновление королевской битвы добралось до PS5, Xbox Series и ПК — тайтл перешёл на движок Unreal Engine 5.1 с технологиями Nanite, Lumen и другими.
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