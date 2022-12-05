Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Соавтор DOOM Джон Кармак в восторге от кроссовера с Fortnite

Соавтор DOOM Джон Кармак в восторге от кроссовера с Fortnite
Комментарии

Недавно в Fortnite стартовал первый сезон новой, четвёртой главы. С его выходом в игре произошёл кроссовер с DOOM и «Ведьмаком» — в игре появился Думслеер, а Геральта добавят через пару месяцев. Подобные кроссоверы для Fortnite не в новинку, поскольку авторы королевской битвы частенько устраивают такое.

В социальных сетях сооснователь id Software и соавтор DOOM Джон Кармак отметил, что ему нравится игровые кроссоверы. В частности, он выделил кроссовер, в ходе которого в Fortnite появился Думслеер.

Фото: Twitter

Как Думслеер выглядит в Fortnite

Думслеер в Fortnite уже доступен через боевой пропуск. Самое важное техническое обновление королевской битвы добралось до PS5, Xbox Series и ПК — тайтл перешёл на движок Unreal Engine 5.1 с технологиями Nanite, Lumen и другими.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022