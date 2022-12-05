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Съёмки фильма «Гладиатор 2» начнутся совсем скоро

Съёмки фильма «Гладиатор 2» начнутся совсем скоро
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Хотят этого зрители или нет, Ридли Скотт совсем скоро приступит к съёмкам «Гладиатора 2». Как сообщает издание moroccoworldnews, команда 85-летнего постановщика прямо сейчас обсуждает будущие съёмки со студией Atlas Studios из Уарзазата (Марокко). Именно в этом городе снимали первую часть и множество других лент с арабским колоритом.

Сценарий «Гладиатора 2» был готов ещё в прошлом году, так что Ридли Скотт действительно планирует рассказать ещё одну историю в античном мире. События сиквела развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинала и будут посвящены Люциусу — сыну Лусиллы и племяннику Коммода. Его сыграет Спенсер Трит Кларк, который и исполнял роль мальчика 22 года назад.

Люциус и Лусилла

Люциус и Лусилла

Фото: Universal Pictures

Когда именно выйдет продолжение, неизвестно, однако его точно не стоит ждать в 2023 году. Скорее всего, премьера состоится в 2024-м, если всё пойдёт по плану.

«Гладиатор» — культовый фильм Ридли Скотта, рассказывающий историю отважного генерала, ставшего рабом. Лента вышла в 2000 году и завоевала пять «Оскаров», включая главные призы за лучший фильм и лучшую мужскую роль (Рассел Кроу).

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